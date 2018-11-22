Бурдасов: в «Салавате» играют только импортные? Лукоянов что, эксперт?

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал о своей дисквалификации за бросок бутылки в сторону арбитров и реакции на слова форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова.



«С «Ак Барсом», когда бросил бутылку в сторону арбитров, я действовал на эмоциях. Потом я извинился перед судейской бригадой. Последние минуты матча, дерби, а нам выписывают удаление, которое далеко не всегда дают в таких ситуациях. Было чертовски обидно.



Артём Лукоянов как-то сказал, что у «Салавата» играют только импортные? Это кто? Эксперт? У нас в «Салавате» все ребята умные, грамотные. С детства всех учили не обращать внимания сами знаете на кого. Поэтому всё нормально», — сказал Бурдасов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.