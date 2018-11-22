Мартинук: регулярно спрашиваю у Свечникова, точно ли ему 18 лет

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук поделился мнением об игре партнёра по команде, российского форварда Андрея Свечникова.



«Я шучу над Свечниковым пару раз в неделю и спрашиваю: „А ты уверен, что тебе 18?"



Он очень сильный. Когда вы получаете в партнёры парня с такими навыками, как у Свеча, это говорит само за себя», — приводит слова Мартинука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В этом сезоне 18-летний Свечников, выбранный под вторым номером драфта НХЛ-2018, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи в 21 матче регулярного чемпионата при полезности «-2» и 16 штрафных минутах.

Андрей Свечников установил личный рекорд по броскам в одном матче НХЛ

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19