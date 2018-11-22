Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Форсберг: завершение карьеры было правильным решением, ко мне были претензии

Форсберг: завершение карьеры было правильным решением, ко мне были претензии
Хоккей / НХЛ

Знаменитый в прошлом игрок «Колорадо Эвеланш» двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Петер Форсберг рассказал, как пришёл к решению о завершении игровой карьеры.

«Завершит карьеру хоккеиста было правильным решением. Постоянно играть после семи-восьми лет инфекций и тяжёлых травм было очень тяжело. Время было крайне непростое, ко мне было множество претензий, хотя я старался соответствовать уровню.

В обычной жизни у меня нет агрессии, которая была на льду, но иногда люди очень раздражают меня. Например, я краснею от злости, когда меня толкают в аэропорту», — приводит слова Форсберга Expressen.

Форсберг является членом Тройного золотого клуба. Обладатель «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и «Харт Трофи» (самому ценному хоккеисту сезона).

Петер Форсберг отыграл всю карьеру с неполноценным зрением
Источник: Expressen Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент