Форсберг: завершение карьеры было правильным решением, ко мне были претензии

Знаменитый в прошлом игрок «Колорадо Эвеланш» двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Петер Форсберг рассказал, как пришёл к решению о завершении игровой карьеры.



«Завершит карьеру хоккеиста было правильным решением. Постоянно играть после семи-восьми лет инфекций и тяжёлых травм было очень тяжело. Время было крайне непростое, ко мне было множество претензий, хотя я старался соответствовать уровню.



В обычной жизни у меня нет агрессии, которая была на льду, но иногда люди очень раздражают меня. Например, я краснею от злости, когда меня толкают в аэропорту», — приводит слова Форсберга Expressen.



Форсберг является членом Тройного золотого клуба. Обладатель «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и «Харт Трофи» (самому ценному хоккеисту сезона).



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