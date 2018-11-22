Стали известны составы челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало встречи — в 17:00 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Томас;
Никитин — Бородкин, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;
Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Тимашов — Полашек, Пуустинен — Руохомаа- Галимов;
Мусин — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Хайруллин;
Шарипзянов — Волгин, Бикмуллин — Куликов — Шафигуллин;
Семенов, Шиксатдаров — Аркалов — Здунов, Шарифьянов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Трактор» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд