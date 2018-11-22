«Трактор» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

Стали известны составы челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало встречи — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Томас;

Никитин — Бородкин, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;

Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Тимашов — Полашек, Пуустинен — Руохомаа- Галимов;

Мусин — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Хайруллин;

Шарипзянов — Волгин, Бикмуллин — Куликов — Шафигуллин;

Семенов, Шиксатдаров — Аркалов — Здунов, Шарифьянов.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19