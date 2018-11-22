Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Бирюков, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Бобряшов — Рылов, Чибисов — Шор — Любимов;
Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Булирж — Язьков;
Дронов — Ольшанский, Платонов — Неколенко — Тимкин.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин — Марков, Глухов — Попов — Галиев;
Педан — Постма, Секач — Азеведу — Зарипов;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Металлург» — «Ак Барс»: Бурмистров остался вне заявки гостей