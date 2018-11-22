«Металлург» — «Ак Барс»: Бурмистров остался вне заявки гостей

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Бирюков, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Бобряшов — Рылов, Чибисов — Шор — Любимов;

Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Булирж — Язьков;

Дронов — Ольшанский, Платонов — Неколенко — Тимкин.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Яруллин — Марков, Глухов — Попов — Галиев;

Педан — Постма, Секач — Азеведу — Зарипов;

Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.