«Автомобилист» — «Торпедо»: в воротах гостей выйдет Тихомиров

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало встречи — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Сохатский (Гросс);

Гуркин — Василевский, Доус — Да Коста — Голышев;

Мамкин — Бодров, Крикунов — Паре — Секстон;

Егоршев — Мишарин, Гареев — Торченюк — Миловзоров;

Чесалин — Грачёв — Литовченко; Валитов, Рассейкин



«Торпедо»:



Тихомиров (Костин);

Хольм — Боди, Паршин — Миле — Жафяров;

Баранцев — Орлов, Саболич — Галузин — Кейлоф;

Коробов — Сергиенко, Ураков — Ильин — Веряев;

Родионычев, Смолин — Сёмин — Макаренко; Сетдиков.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19