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«Автомобилист» — «Торпедо»: в воротах гостей выйдет Тихомиров

«Автомобилист» — «Торпедо»: в воротах гостей выйдет Тихомиров
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало встречи — в 17:00 мск.

«Автомобилист»:

Сохатский (Гросс);
Гуркин — Василевский, Доус — Да Коста — Голышев;
Мамкин — Бодров, Крикунов — Паре — Секстон;
Егоршев — Мишарин, Гареев — Торченюк — Миловзоров;
Чесалин — Грачёв — Литовченко; Валитов, Рассейкин

«Торпедо»:

Тихомиров (Костин);
Хольм — Боди, Паршин — Миле — Жафяров;
Баранцев — Орлов, Саболич — Галузин — Кейлоф;
Коробов — Сергиенко, Ураков — Ильин — Веряев;
Родионычев, Смолин — Сёмин — Макаренко; Сетдиков.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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