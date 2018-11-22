«Металлург» — «Ак Барс»: защитник Дронов выйдет на лёд впервые за восемь месяцев

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов вошёл в заявку команды на матч с казанским «Ак Барсом». Таким образом, 20-летний защитник примет участие в официальном матче впервые за восемь месяцев. Молодой хоккеист получил тяжёлую травму ноги во встрече с «Ак Барсом» 23 марта.



Напомним, полностью составы команд на матч выглядят так:



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Бирюков, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Бобряшов — Рылов, Чибисов — Шор — Любимов;

Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Булирж — Язьков;

Дронов — Ольшанский, Платонов — Неколенко — Тимкин.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Яруллин — Марков, Глухов — Попов — Галиев;

Педан — Постма, Секач — Азеведу — Зарипов;

Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.