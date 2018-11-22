Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов вошёл в заявку команды на матч с казанским «Ак Барсом». Таким образом, 20-летний защитник примет участие в официальном матче впервые за восемь месяцев. Молодой хоккеист получил тяжёлую травму ноги во встрече с «Ак Барсом» 23 марта.
Напомним, полностью составы команд на матч выглядят так:
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Бирюков, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Бобряшов — Рылов, Чибисов — Шор — Любимов;
Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Булирж — Язьков;
Дронов — Ольшанский, Платонов — Неколенко — Тимкин.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин — Марков, Глухов — Попов — Галиев;
Педан — Постма, Секач — Азеведу — Зарипов;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Металлург» — «Ак Барс»: защитник Дронов выйдет на лёд впервые за восемь месяцев