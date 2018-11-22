«Северсталь» объявила о подписании контракта с Хохловым

Череповецкая «Северсталь» объявила о подписании контракта с защитником Ильёй Хохловым, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 24-летним хоккеистом подписано сроком до конца текущего сезона.



Нынешний сезон Хохлов начинал в минском «Динамо», в составе которого провёл 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной результативной передачей. Хохлов заработал показатель полезности «-9» и 20 минут штрафного времени, проводя в среднем за игру по 14 минут 35 секунд. Ранее защитник выступал в составе «Северстали», «Сочи» и «Авангарда».



В начале ноября минское «Динамо» поместило Хохлова в список отказов, а 19 ноября расторгло соглашение с защитником. Таким образом, Илья возвращается в череповецкий клуб.