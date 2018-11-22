Ян Платил: видел в НХЛ игрока, который употреблял по два грамма кокаина в день

Бывший защитник ЦСКА, «Амура» и «Трактора» Ян Платил поделился своими впечатлениями о том, как хоккеисты увлекаются алкоголем и наркотиками.



«Среди хоккеистов мало людей, которые всерьёз готовятся к жизни после карьеры. Я знаю, что недавно положительный тест на наркотики был у Петера Чаславы. В своё время я тоже видел многое: видел вечеринки с большим количеством алкоголя, марихуаной, пробовал кокаин и играл в казино. Представьте себя на моём месте: вы молоды, у вас полно тестостерона, у вас полные карманы денег и вы считаете себя центром мира. Каждый сам решает, будет для него это разовым приключением, или он увязнет в этом постоянно.



15 лет назад, когда я играл в фарм-клубе «Бингхэмптон», у нас процентов 75 от всей команды употребляли алкоголь, а один игрок открыто баловался кокаином. Я видел, как у него текло из носа после употребления. НХЛ даже сделала ему предупреждение, что если он не начнёт лечиться, ему не разрешат играть за основную команду. Все деньги он тратил на наркотики, брал по два грамма в день. В итоге у него получилась не самая плохая карьера, но без помощи лиги и клуба всё могло закончится плохо. Конечно, самый известный пример хоккеиста-наркомана — это Тео Флёри, который даже мог нюхнуть в перерыве между периодами.



Хоккеистам нужно как-то выпускать пар. В сезоне около сотни матчей, все игроки находятся под огромным давлением. Каждый расслабляется по своему: кто-то выпивает, кто-то курит сигареты, кто-то употребляет траву или наркотики. Хуже всего, когда всё это затягивает. Я видел тех, кто попробовал, а затем твёрдо сказал нет и ушёл, но для этого нужна сила и характер. Требования к игрокам становятся больше, использование антидепрессантов за последние 10 лет увеличилось на 200%. Если мы не хотим, чтобы хоккеисты находили разные нежелательные способы расслабления, психологи должны превентивно защищать игроков от подводных камней. За это должны отвечать ассоциации игроков. В НХЛ профсоюз постоянно общается с игроками, готовит их к жизни после карьеры, а в чешской экстралиге говорят, что это личная жизнь каждого», — приводит слова Платила isport.cz.



Платил провёл в России четыре сезона (2006 — 2010), а три года назад завершил карьеру, выступая в британской лиге.



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