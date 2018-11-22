Стали известны составы на матч череповецкой «Северстали» и петербургского СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало игры — в 19:30 мск. Отметим, что Павел Дацюк вновь выйдет на матч без капитанской нашивки, ранее игрок заявил, что он «капитан ротации». Капитаном выбран Евгений Кетов.
«Северсталь»:
Артамкин (Магарилов);
Кулда — Куляш, Григоренко — Коротков — Лапин;
Корнеев — Лекомцев, Вовченко — Кодола — Гераськин;
Верёвкин — Кудако, Монахов — Карлин — Захарчук;
Рыбин — Трубачёв — Щербина, Сычушкин, Бумагин.
СКА:
Шестёркин (Мельничук);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Хафизуллин — Рукавишников, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Токранов — Белов, Якупов — Дацюк — Плотников;
Сёмин, Коскиранта — Каблуков — Кетов, Морозов.
«Северсталь» — СКА: Дацюк вновь выйдет на матч без капитанской нашивки