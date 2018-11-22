Хуршудян: Кузнецов и Оши пропустят ещё несколько матчей «Вашингтона»

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши, скорее всего, не сумеют принять участие в ближайших двух-трёх матчах, сообщает в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. Хоккеисты вновь не появились на тренировке команды.



Капитан команды Александр Овечкин тренировался в звене с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном.



Оши и Кузнецов получили травмы в игре с «Виннипег Джетс» (1:3). Россиянин получил удар в голову от форварда «реактивщиков» Брэндона Танева, а американский хоккеист подвергся силовому приёму со стороны защитника Джоша Моррисси, который уложил соперника на лёд в стиле смешанных единоборств.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Кузнецов попал под каток «Виннипега». Его вырубили локтем в голову Оши тоже досталось.