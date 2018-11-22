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«Автомобилист» уступил «Торпедо», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах

«Автомобилист» уступил «Торпедо», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение во встрече с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Андрея Мартемьянова, занимающие первое место в лиге, проиграли четыре матча из пяти последних.

Счёт был открыт на 16-й минуте: защитник гостей Юрий Сергиенко забил после курьёзной ошибки голкипера Владимира Сохатского. Через четыре минуты «Автомобилист» сравнял счёт усилиями Стефана Да Косты. Во втором периоде заброшенная шайба Эндрю Келофа вновь вывела «Торпедо» вперёд. Шайба Дениса Баранцева на 45-й минуте упрочила преимущество подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 3
1:1, 0:1, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Сергиенко (Ильин, Веряев) – 15:08 (5x5), 1:1 – Да Коста (Доус) – 19:14 (5x5), 1:2 – Кэлоф (Галузин) – 31:20 (5x5), 1:3 – Баранцев – 44:53 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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