Кулёмин: третий период игры с «Ак Барсом» был до ошибки — ошибся «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин подвёл итоги проигранного матча с «Ак Барсом» (2:3).



«Не очень хорошо начали — с 0:2 проигрывали. Но старались, работали, сравняли результат, а третий период был до ошибки. Ошиблись мы. Ошиблись на вбрасывании, пропустили гол, но боролись до конца. Тяжёлая была игра — соперники всё же равные, всё делали для победы. Чуть-чуть не хватило. Удаления? Напряжённый матч — все стараются не проиграть. Борьба была очень жёсткая, поэтому так и получилось.



Моя результативность? Я стараюсь находиться в оптимальной форме постоянно. Сейчас удается забивать, и буду стараться продолжать в том же духе. Мой гол? Играли вчетвером, просто я старался протащить шайбу подальше, а потом появилась возможность бросить — вот и бросил», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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