Назаров: на «Трактор» не было особого настроя, мы все профессионалы

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:3).



«Хочу коллегу поздравить с победой. Интересная игра, на мой взгляд. Сегодня обе команды, зная турнирное положение, бились за выживание. Такие игры случаются. Наверное, немного не повезло нам. Ребята старались, тяжело что-то сказать. Конечно, обидно, что проиграли. Могли, наверное, даже и на ничью где-то в конце сыграть. Но в целом не унываем, готовимся к следующей игре.



Особый настрой на «Трактор»? Да нет, вы знаете, мы все профессионалы. Два очка — это два очка. Просто играли на победу, пытались выиграть. Повторюсь, где-то не повезло, что-то не получилось. Тяжело обвинить кого-то из ребят, все старались» — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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