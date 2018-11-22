Тертышный: у «Трактора» были ненужные удаления, но мы выстояли

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги выигранной встречи с «Нефтехимиком» (3:2).



«Равная игра. Нам удался второй период, забили хорошие голы, гол в раздевалку. А в третьем периоде уже постарались сконцентрироваться на обороне.



Понимали, что соперник будет поддавливать. Опять ненужные удаления, но ребята — молодцы, выстояли и довели матч до победы» — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» взял верх над «Нефтехимиком», у Томаса — дубль

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Кристиан Томас и Рафаэль Бикмуллин. В следующие 20 минут «Трактор» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Игоря Полыгалова и Томаса, оформившего дубль. В третьем периоде гол Ильдара Шиксатдарова сократил отставание «Нефтехимика», но сравнять счёт гости не успели.