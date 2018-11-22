Билялетдинов: хотели посмотреть Подъяпольского в матчах с сильным соперником

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2).



«Команды играли очень хорошо. Я считаю, что показывали очень хороший хоккей. Было интересно, и создавалось много острых комбинаций, команды играли в большинстве и меньшинстве. То есть всё сегодня присутствовало, так что игра была сегодня достаточно хорошая для всех.



Почему разбили тройку Зарипова? Это было связано с сегодняшней игрой.



Почему доверили матч молодому Подъяпольскому? Он неплохо себя зарекомендовал, и было интересно посмотреть на него в матче с сильным соперником», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Магнитогорска.

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