Яндач: для Загидулина будет время, Кошечкин делает результат «Металлургу»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3).



«У нас не получилось начало, получили два гола, но потом сравняли. При счёте 2:2 всё было в деталях. Команда гостей хорошо сыграла после вбрасывания, поэтому и победила. Могу сказать, что мне сегодня в нашей игре не понравились проигрыш в силовых приёмах и много проигранных вбрасываний.



Отсутствие Расмуссена и небольшое игровое время Язькова? Расмуссен заболел, а Никита вышел на игру, но не играл в большинстве и меньшинстве, поэтому и времени для него много не было.



Когда выйдет Загидулин? Будет время для него. Кошечкин хорошо играет, делает результаты. Был перерыв, он отдохнул. Посмотрим, как будет», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Гол Лукоянова принёс «Ак Барсу» победу над «Металлургом»