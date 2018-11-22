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Зарипов – о голе Мозякина: буду тянуться за ним, так-то он всегда забивает

Зарипов – о голе Мозякина: буду тянуться за ним, так-то он всегда забивает
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над «Металлургом» (3:2) выделил первый период в исполнении своей команды и со смехом отреагировал на вопрос о дуэли с Сергеем Мозякиным.

«Очень приятно было здесь играть. Заметил, что зрители на трибунах приятно встретили. По игре могу сказать, что первый период был полностью на нашей стороне. Немножко соперник зазевался, а во втором периоде мы уже сами стали вальяжничать, допускать детские ошибки, хватать удаления. Все это позволило хозяевам почувствовать игру и сравнять счёт. Хорошо, что довели матч до победы. Едем дальше и продолжаем готовиться.

О чём говорили с Мозякиным перед матчем? Да так, обменялись – как дела, как дома, как семья. Удачи пожелали друг другу. Он забил, а я не смог? Бывает, буду тянуться за ним. Так-то он всегда забивает.

Я сам уже немного начинаю нервничать, что уже не первый матч такое – моменты есть по несколько штук за матч, и не получается забить. Но что делать – надо работать дальше и не опускать рук. Я уверен, что все придёт, — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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