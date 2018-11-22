Подъяпольский: усталости после двух матчей у меня нет, нахожусь в тонусе

Вратарь казанского «Ак Барса» Владислав Подъяпольский подвёл итоги выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2).



«Играли, как всегда, всё нормально. Мне кажется, мы все периоды провели нормально. В двух матчах я отразил 65 бросков по воротам? Усталости нет, в тонусе нахожусь. Успеваю восстанавливаться.



Все матчи важны. Неважных матчей не бывает. Так что к каждому готовимся.



Я подсказывал защитникам, которые блокировали мало бросков? Ребята сами все знают. Не получалось — значит, мне приходилось работать. Нормально», — приводит слова голкипера официальный сайт «Ак Барса».

Гол Лукоянова принёс «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

После первого периода преимущество было за командой из Казани: на заброшенные шайбы Артёма Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина в большинстве. Во втором периоде хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Кулёмина. На 53-й минуте гости вновь вышли вперёд усилиями Артёма Лукоянова, чей гол стал победным.