Белорусские игроки официально перестали считаться легионерами в КХЛ

Континентальная хоккейная лига сообщила, что белорусские игроки официально перестали считаться легионерами.



Напомним, ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что белорусские хоккеисты не считаются легионерами, но в ноябре стало известно, что «Сибирь» может заявить белорусского защитника Павла Воробья только как легионера.



«Определение статуса «Иностранный игрок» для хоккеистов, а также ограничения для клубов в связи с этим осуществляются согласно Закону о спорте, нормативным актам Минспорта России и ФХР. После вступления в силу 19 октября 2018 года Приказа Минспорта России белорусы не считаются легионерами.



Сегодня Совет директоров КХЛ утвердил технические правки в Регламенты КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Процедурные вопросы решены: на хоккеистов — граждан Республики Беларусь не распространяются ограничения для участия в матчах чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ», — сообщила пресс-служба лиги.