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СКА разгромил «Северсталь», победа стала пятой подряд

СКА разгромил «Северсталь», победа стала пятой подряд
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» потерпела крупное поражение во встрече с петербургским СКА, встреча завершилась со счётом 1:6. Подопечные Ильи Воробьёва одержали пятую победу подряд.

В первом периоде счёт открыли гости, свой первый гол за СКА забил защитник Василий Токранов. За следующие 20 минут гости забили ещё четыре гола, авторами которых стали Наиль Якупов, Сергей Плотников, Никита Гусев и Владислав Гавриков, «Северсталь» ответила шайбой Александра Щербины. В третьем периоде счёт не изменился — 1:6.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 6
0:1, 1:4, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Токранов (Белов, Гусев) – 09:31 (5x5), 0:2 – Якупов (Токранов) – 21:41 (5x5), 0:3 – Плотников – 22:23 (5x4), – (Хафизуллин, Кузьменко) – , 0:4 – Гусев (Карпов, Гавриков) – 26:37 (5x5), 0:5 – Гавриков – 27:19 (5x5), 1:5 – Щербина (Рыбин) – 27:52 (5x5), 1:6 – Барабанов (Кузьменко) – 42:52 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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