Нюландер установил рекорд продолжительности забастовки в эпоху потолка зарплат

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер установил рекорд по продолжительности забастовки в эпоху потолка зарплат, сообщает TSN Bardown. Хоккеист бастует и не появляется в расположении команды 51 день, пропустив 22 игры.
Предыдущий рекорд принадлежал Кайлу Туррису, форвард в сезоне-2011/12 отсутствовал в расположении «Аризоны Койотс» 47 дней и пропустил 19 матчей. Позже хоккеист согласился на сделку с «койотами» сроком на два сезона, общая сумма соглашения составила $ 2,8 млн.
Если новый договор Нюландера и «Торонто» не будет подписан до 1 декабря, то Нюландер не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне, а будущим летом станет неограниченно свободным агентом.
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