QMJHL: Чехович набрал очки в 21 из 25 матчей сезона, он четвёртый бомбардир лиги

Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека «Байе-Комо Драккар» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата QMJHL с «Кейп Бретон Скриминг Иглз» (4:5).Свою результативную серию продолжил форвард «Байе-Комо» Иван Чехович, забросив одну из шайб.

Чехович продлил результативную серию до шести матчей. Всего в этом сезоне он набрал 42 (20+22) очка в 25 играх «регулярки» при показателе полезности «+17». При этом в последних шести играх на счету Чеховича 12 (5+7) баллов. Только четырежды в сезоне российский форвард завершал матч без набранных очков. Он занимает четвёртое место в зачёте бомбардиров, отставая на три балла от Петера Аббэндонато.

19-летний россиянин в апреле подписал контракт с «Сан-Хосе» и принял участие в предсезонном лагере команды. В контрольной встрече с «Анахайм Дакс» Иван набрал 3 (2+1) очка за 13 минут 21 секунду, а также получил возможность поиграть в большинстве (52 секунды). Российский форвард нанёс шесть бросков по воротам «Анахайма» и завершил матч с показателем полезности «+4». Также на счету Чеховича один силовой приём.