Худобин: «Бостон» хотел продавить меня по контракту — это было неуважительно

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин объяснил, почему в прошлое межсезонье не смог продлить контракт с «Бостон Брюинз».

«Я такой человек — конечно, хотел бы остаться. Но «Брюинз» сами затянули ситуацию. Тянули, тянули, а потом я уже психанул. Почему не удалось договориться? Из-за денег. Они давили, я пошёл на уступки. Потом они хотели ещё продавить, но я сказал агенту: «Больше двигаться не буду». На мой взгляд, это было неуважительно. Мне кажется, что у них были договорённости с кем-то другим, отсюда и затяжка в переговорах.

Реакция Раска? Поздравил, когда я подписал новый контракт. Мы с ним иногда переписываемся и обязательно встретимся при первой возможности», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.