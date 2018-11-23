Салливан — о новой травме Мюррея: «Питтсбург» не ожидал такого

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал об очередной травме основного голкипера команды Мэтта Мюррея.

«У него травма нижней части тела, Мэтт выбыл из строя на долгий срок. Такое решение было принято на основании сегодняшнего медосмотра. Он боролся с этим повреждением на протяжении последних недель. Нам необходимо дать ему возможность отдохнуть и залечить травму. «Питтсбург» не ожидал такого», — цитирует Салливана «твиттер» Pens Inside Scoop.

В октябре 24-летний Мюррей пропустил несколько матчей из-за сотрясения мозга. Всего в текущем регулярном чемпионате голкипер принял участие в 11 встречах, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 4,08 и проценте отражённых бросков 87,7. В прошлом регулярном чемпионате Мюррей провёл 49 матчей, заработав 29 побед при коэффициенте надёжности 2,92 и проценте отражённых бросков 90,7.