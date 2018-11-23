Василевский — третий в голосовании за «Везину» по версии сайта НХЛ

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги попытались предсказать, кто выиграет «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю – по итогам регулярного чемпионата-2018/19.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял третье место. 24-летний голкипер принял участие в 13 встречах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29. В данный момент Андрей продолжает восстановление.

Первое место занял вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен. Датский голкипер лидирует в НХЛ по победам в этом сезоне (12 выигранных матчей). На второй позиции расположился вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. В топ-10 также вошли Джон Гибсон, Деван Дабник, Ярослав Галак, Антти Раанта, Коннор Хеллебайк, Семён Варламов и Давид Риттих.