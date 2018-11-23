Источник: Косов покинет «Спартак», клуб ищет варианты обмена

Нападающий Ярослав Косов покинет «Спартак», информирует «Спорт Бизнес Online». Косов не поехал вместе с командой на последнюю выездную серию и в ближайшее время будет обменян в другой клуб.

В этом сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате, забросив три шайбы и сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4». В среднем за матч он проводил на льду меньше 11 минут (10.46).

25-летний форвард пополнил состав московского клуба в начале сентября 2018 года. Ярослав являлся ограниченно свободным агентом, права на него в КХЛ принадлежали «Ак Барсу», однако нового контракта стороны так и не подписали. В прошлом сезоне он провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе казанцев и набрал 7 (3+4) очков.