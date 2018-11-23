Захарчук после 15-матчевой дисквалификации вернулся в состав «Адмирала»

Стали известны составы «Адмирала» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт во Владивостоке и начнётся в 12:00 мск. В состав хозяев, отбыв 15-матчевую дисквалификацию, вернулся защитник Степан Захарчук.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Захарчук– Угольников, Черников – В. Стрельцов– А. Стрельцов;
Мищенко– Козловский, Королёв– Вихарев – Бутузов;
Кубат– Таталин, Коньков–Полак – Зайцев;
Кармашков – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин.
«Динамо» Мн:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош– Готовец, Когалёв– С. Костицын– А. Костицын;
Лисовец– Хенкель, Казионов– Павлович– Гаврус;
Осипов– Блум, Буйницкий– Ковыршин– Степанов;
Знахаренко, Дроздов– Волков– Литвинов, Артёмов.
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«Адмирал» тем временем выиграет у минского «Динамо» в битве аутсайдеров, а «Йокерит» не заметит «Барыс».