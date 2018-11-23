Захарчук после 15-матчевой дисквалификации вернулся в состав «Адмирала»

Стали известны составы «Адмирала» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт во Владивостоке и начнётся в 12:00 мск. В состав хозяев, отбыв 15-матчевую дисквалификацию, вернулся защитник Степан Захарчук.

«Адмирал»:

Красоткин (Серебряков);

Захарчук– Угольников, Черников – В. Стрельцов– А. Стрельцов;

Мищенко– Козловский, Королёв– Вихарев – Бутузов;

Кубат– Таталин, Коньков–Полак – Зайцев;

Кармашков – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин.

«Динамо» Мн:

Энрот (Карнаухов);

Уиркош– Готовец, Когалёв– С. Костицын– А. Костицын;

Лисовец– Хенкель, Казионов– Павлович– Гаврус;

Осипов– Блум, Буйницкий– Ковыршин– Степанов;

Знахаренко, Дроздов– Волков– Литвинов, Артёмов.