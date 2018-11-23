«Северсталь» заключила контракт с Максимом Пестушко

«Северсталь» заключила контракт с нападающим Максимом Пестушко, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее от услуг игрока отказались в московском «Динамо». 9 ноября Максим подписал пробный контракт, в рамках которого провёл три официальных матча. За отведённый период игрок результативных баллов не набрал. По окончании просмотрового соглашения, Пестушко не было предложено полноценное сотрудничество.

В минувшем сезоне опытный форвард защищал цвета «Югры». В 53 матчах регулярного чемпионата Максим забросил 7 шайб и сделал 19 результативных передач.

Вчера, 22 ноября, состав череповецкой команды также пополнили защитник Илья Хохлов и нападающий Дмитрий Казионов.