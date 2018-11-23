Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список травмированных игроков.
«Авангард»
Рямё Карри
«Автомобилист»
Белоусов Георгий
Коварж Якуб
Попов Виталий
Трямкин Никита
«Адмирал»
Патрикеев Михаил
Сироткин Никита
Таратунин Тимур
«Ак Барс»
Малыхин Фёдор
Шарыченков Александр
Юдин Дмитрий
«Амур»
Кацуба Станислав
Кондратьев Максим
Турбин Павел
«Барыс»
Блэкер Джесси
Боченски Брэндон
«Динамо» Мн
Китаров Александр
«Динамо» Р
Скворцов Гунарс
«Йокерит»
Анттила Марко
Енсен Никлас
Ландин Майк
Регин Петер
Рясянен Эмели
«Куньлунь Ред Стар»
Редлихс Кришьянис
Савинайнен Вели-Матти
«Локомотив»
Коршков Егор
Красковский Павел
«Нефтехимик»
Сергеев Андрей
«Салават Юлаев»
Панин Григорий
Солодухин Вячеслав
«Северсталь»
Васильев Валерий
Казаковцев Николай
Странски Матей
Эштон Картер
«Сибирь»
Мнацян Самвел
Пиганович Олег
СКА
Дергачёв Александр
Зуб Артём
«Спартак»
Лисин Энвер
«Торпедо»
Шенфельд Антон
«Трактор»
Бергстрём Александр
Гюнге Рихард
Пеньковский Артём
Рясенский Евгений
Шинин Александр
Щехура Пол
ХК «Динамо» М
Афиногенов Максим
Закриссон Патрик
Тарасов Даниил
ХК «Сочи»
Архипов Дмитрий
Коллинз Шон
Лугин Дмитрий
Мосалёв Денис
Погоришный Олег
Хлопотов Вадим.