Секач: мне пофиг на открытие зарплат в КХЛ, это просто человеческий фактор

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2) и высказался по поводу идеи открытия зарплат в КХЛ.

«Такое начало игры, как сегодня, для нас очень важно. Мы сыграли хорошо, так как знали, что нам надо удерживать преимущество. Что касается наших удалений, то, конечно, это плохо для команды. Игроки устают играть в меньшинстве, поэтому мы изучали игру «Металлурга» в большинстве перед матчем.



Что касается открытия зарплат? Мне пофиг. Это просто человеческий фактор, в НХЛ то же самое. Если человек хочет афишировать зарплату, пусть делает это.



Что могу сказать о Булирже и Яндаче? Ну, под руководством Йозефа я играл не так уж и много, поэтому ничего особенного сказать не могу, а насчёт Булиржа я знаю, что у него был прекрасный старт в «Экстралиге», но я никогда не играл там и не знаю его», – цитирует Секача «Вечерний Магнитогорск».