Хартикайнен: «Салавату» предстоят девять матчей день через день — будет непросто

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился ожиданиями от предстоящей четырёхматчевой домашней серии.

«Из последних четырёх игр мы выиграли три и взяли шесть очков. Встреча в Новосибирске сложилась неудачно для всей команды, и всё решила одна шайба. Приятно вернуться домой, где нас ждёт четырёхматчевая серия на «Уфа-Арене».

У нас было несколько дней для восстановления сил, и теперь мы готовы упорно тренироваться. Иногда очень полезно менять тренировочный процесс и пробовать разные упражнения. Взять реванш у «Автомобилиста»? Матч в Екатеринбурге закончился для нас обидным поражением, ведь мы действительно играли очень хорошо в той игре. Но мы должны выигрывать в каждой встрече. Нам предстоит сыграть девять матчей через день перед паузой на Евротур – будет непросто», – цитирует Хартикайнена официальный сайт «Салавата».