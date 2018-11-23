Орсаг: когда приехал в «Нэшвилл», не понимал, почему у Ячменёва такая зарплата

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг рассказал, с кем из российских игроков пересекался в командах во время карьеры игрока.

«Звали ли меня в Россию? Было одно предложение, очень солидное в плане зарплаты. Но в локаутный сезон я получил травму на чемпионате мира. Сделал операцию и пропустил начало следующего сезона. Мне хотелось подписать открытый контракт, чтобы набрать форму и попробовать вернуться в НХЛ, поэтому я поехал в шведский «Лулео».

В «Сент-Луисе» в конце своей карьеры был Тимофей Шишканов, Шиш – весёлый парень, но провёл не так много времени в главной команде. В самом начале своей карьеры играл с Женей Наместниковым ещё в IHL. Недавно встретился с Виталием Ячменёвым, который сейчас тренер в «Салавате Юлаеве». Про него есть хорошая история.



Когда я только подписал контракт с «Нэшвиллом» — а у этой команды был самый маленький бюджет в НХЛ — прочитал в газете, что Ячменёв получает миллион долларов. По тем временам это большие деньги. Посмотрел статистику — она была не самая впечатляющая — и задумался: а что это за парень? В Европе привыкли, что зарплаты игроков зависят от того, сколько очков кто набирает. После пары месяцев всё понял, и будь я на месте менеджера, то дал бы Ячменёву контракт и на два миллиона или больше! Он был превосходен в меньшинстве, постоянно выходил против лучших игроков лиги и отдавал всё на льду. Болельщики чаще всего не понимают роль таких парней в команде. Яч был превосходным оборонительным нападающим, был очень рад его встретить в КХЛ.



В «Нэшвилле» я играл также в одном звене с Денисом Архиповым и Мартином Эратом. Мы чуть-чуть выучили русский, а в основном учили Арки английскому. Он провёл великолепный первый сезон, наше звено назвали Vowel-line, так как наши фамилии начинаются с гласных букв. На следующий год на него были возложены большие надежды, Архипова хотели сделать первым центром клуба, но он ещё не был готов к этому», — цитирует Орсага официальный сайт КХЛ.