«Куньлунь» — «Спартак»: Александр Лазушин проведёт первый матч с 24 октября

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и «Спартака» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Календарь регулярного чемпионата сезона-2018/19
В воротах хозяев впервые с 24 октября начнёт матч Александр Лазушин, восстановившийся от травмы.
«Куньлунь»:
Лазушин (Браст);
Виклунд — Лаюнен, Вольски — Сундстрём — Бек;
Ярвинен — Парлетт, Лунд — Мертл — Фонтейн;
Витасек — Бартли, Ип — Кейн — Латта;
Сквайрз — Локхарт — Палола.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Кутейкин – Григорьев, Карсумс – Зубов – Злобин;
Калинин – Кулик, Фёдоров – Максвелл – Хохлачёв;
Гончаров – Дыбленко, Никонцев – Ганзл – Лещенко;
Провольнев, Цыплаков – Воронин – Трунёв, Кравченко.