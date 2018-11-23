«Куньлунь» — «Спартак»: Александр Лазушин проведёт первый матч с 24 октября

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и «Спартака» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь регулярного чемпионата сезона-2018/19

В воротах хозяев впервые с 24 октября начнёт матч Александр Лазушин, восстановившийся от травмы.

«Куньлунь»:

Лазушин (Браст);

Виклунд — Лаюнен, Вольски — Сундстрём — Бек;

Ярвинен — Парлетт, Лунд — Мертл — Фонтейн;

Витасек — Бартли, Ип — Кейн — Латта;

Сквайрз — Локхарт — Палола.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Кутейкин – Григорьев, Карсумс – Зубов – Злобин;

Калинин – Кулик, Фёдоров – Максвелл – Хохлачёв;

Гончаров – Дыбленко, Никонцев – Ганзл – Лещенко;

Провольнев, Цыплаков – Воронин – Трунёв, Кравченко.