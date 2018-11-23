Савар: «Торонто» и Нюландер близки к заключению контракта на $ 6,9 млн

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги Марк Савар утверждает, что «Торонто Мэйпл Лифс» и нападающий Вильям Нюландер близки к заключению нового контракта.

«Я слышал, что «Торонто» и Нюландер близки к заключению контракта на $ 6,9 млн сроком на один год. Это произойдёт до дедлайна. Мой источник остаётся анонимным. Лично я уверен, что проблемы в сделке ещё остаются», — написал Савар в своём «твиттере».

Если новый договор Нюландера и «Торонто» не будет подписан до 1 декабря, то Нюландер не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне, а будущим летом станет неограниченно свободным агентом.

Швед установил рекорд по продолжительности забастовки в эпоху потолка зарплат. Хоккеист не появляется в расположении команды 51 день, пропустив 22 игры.