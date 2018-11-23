КХЛ дисквалифицировала Бикмуллина на один матч за драку с Бэйленом

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина на один матч, информирует официальный сайт лиги. Во втором периоде матча челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» Бикмуллин подрался с Ником Бэйленом.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина по п. 3.4 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Признан зачинщиком драки»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.