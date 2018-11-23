«Спартак» победил «Куньлунь», Беспалов второй матч подряд отыграл на ноль

«Куньлунь Ред Стар» проиграл «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Китае. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Первую шайбу в матче зрители увидели на 14-й минуте первого периода, когда форвард гостей Илья Зубов реализовал большинство. Окончательный счёт установил Артём Фёдоров, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл голкипер «Спартака» Никита Беспалов, для которого этот шат-аут стал вторым кряду. В воротах хозяев впервые с 24 октября появился Александр Лазушин, восстановившийся от травмы.

Китайский клуб прервал серию побед, насчитывающую два матча. Москвичи одержали четвёртую победу в последних семи встречах. По ходу первого периода травму получил защитник гостей Максим Гончаров.