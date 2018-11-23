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«Спартак» победил «Куньлунь», Беспалов второй матч подряд отыграл на ноль

«Спартак» победил «Куньлунь», Беспалов второй матч подряд отыграл на ноль
Хоккей / КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» проиграл «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Китае. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Первую шайбу в матче зрители увидели на 14-й минуте первого периода, когда форвард гостей Илья Зубов реализовал большинство. Окончательный счёт установил Артём Фёдоров, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл голкипер «Спартака» Никита Беспалов, для которого этот шат-аут стал вторым кряду. В воротах хозяев впервые с 24 октября появился Александр Лазушин, восстановившийся от травмы.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2018, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
Спартак
Москва
0:1 – Зубов (Калинин) – 13:35 (5x4), 0:2 – Фёдоров (Григорьев) – 59:34 (en)

Китайский клуб прервал серию побед, насчитывающую два матча. Москвичи одержали четвёртую победу в последних семи встречах. По ходу первого периода травму получил защитник гостей Максим Гончаров.

«Куньлунь» — «Спартак»: Александр Лазушин проведёт первый матч с 24 октября
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