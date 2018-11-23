27 ноября стартует продажа билетов на Матч звёзд КХЛ—2019, информирует официальный сайт Недели звёзд хоккея.

Неделя звёзд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.

Ранее были определены стартовые составы на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги. В голосовании, которое проходило с 1 по 14 ноября, могли принять участие все желающие. Каждый болельщик мог отдать предпочтение не более чем двум хоккеистам из одного клуба независимо от их амплуа.

На втором этапе голосования свой выбор сделали журналисты. По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырёх дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 11 различных клубов КХЛ.