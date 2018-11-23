Тапола: в другой команде Кундратеку повезёт больше, у нас для него места не было

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (0:2).

«Игра проходила на хорошем уровне, достаточно равная и напряжённая, было много физической борьбы и хорошая скорость. Но всё решила одна шайба, мы пропустили её в меньшинстве, но это было не так страшно. Вот то, что мы не забили, хотя у нас были шансы, — это наша проблема, мы должны искать возможности забивать, потому что без голов побеждать нельзя. В целом, если брать все 60 минут, то это было одно из лучших наших выступлений. Так складывается игра, если бы ты мог весь матч показывать всегда свои лучшие способности, то было бы слишком просто. Но «Спартак» хорошо действовал в первых двух периодах, не давал нам показать свою лучшую игру, в третьем периоде получалось лучше.

Основной вратарь? Сейчас я не могу сказать, они оба играют хорошо, мы должны просто посмотреть, день за днём, кто из них будет лучше работать. Пока ничего другого сказать не могу.

Кундратек? Мы несколько передёрнули нашу линию обороны, и просто для него не нашлось места. Он парень хороший и играл не плохо, но не так много получал времени в большинстве, а для него это важно. Мы решили, что в другой команде ему повезёт больше», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.