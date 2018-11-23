Купер: перед плей-офф нужно убедиться, что ты можешь побеждать дома

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о значении игр на домашней площадке. Напомним, «молнии» ближайшие четыре матча проведут дома.



«Вам необходимо быть уверенным, что вы умеете побеждать дома. Не существует универсального рецепта для побед в плей-офф, но победы на домашнем льду в Кубке Стэнли реально помогают. Играя перед своими болельщиками, хоккеисты начинают работать активнее», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.



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