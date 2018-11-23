«Динамо» Р — «Авангард»: в составе хозяев вновь отсутствует Виделль

Стали известны составы рижского «Динамо» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 ноября, начало игры — в 20:30 мск.
«Динамо» Рига:
Билялов (Гудлевскис);
Балинскис — Сотниекс, Кларк — Макмиллан — Гиллис;
Алишаускас — Аляев, Мейя — Джериньш — Гегерис;
Майоне — Шуленин, Дарзиньш — Мюттюнен — Редлихс;
Гимаев — Павловс, Разаглс — Берзиньш — Маренис.
«Авангард»:
Бобков (Шилин);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Петров;
Чудинов — Пивцакин, Галимов — Семёнов — Манукян;
Бондарев — Яремчук, Фисенко — Стась — Кошелев.
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