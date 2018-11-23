Даллман — первый легионер в истории КХЛ, отыгравший 600 матчей

Защитник астанинского «Барыса» Кевин Даллман вышел на лёд во встрече с финским «Йокеритом». Таким образом, 37-летний хоккеист стал первым легионером в истории Континентальной хоккейной лиги, отыгравшим 600 матчей.
Посмотреть фото также можно в «твиттере» клуба из Астаны.
Команды играют в следующих составах:
«Йокерит»:
Запольски (Калниньш);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Й. Йенсен — Лёв, Вярн — Плэтт — Мозес;
Монто — Ниеми — Пильстрём.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Даллмэн — Климонтов, Старченко — Бойд — Шевченко;
Диц — Орехов, Михайлис — Валк — Петухов;
Макюков — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин;
Липин — Семёнов, Панюков — Гренц — Гурков.