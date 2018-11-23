«Даллас» — «Оттава»: Худобин вновь выйдет в стартовом составе хозяев

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин начнёт встречу с «Оттавой Сенаторз» в основном составе своей команды, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Напомним, в прошлой игре Худобин не доиграл до финальной сирены, вратарь был заменён после того, как пропустил пять бросков из шестнадцати.



Всего в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 32-летний Худобин принял участие в восьми матчах «Далласа», сумев записать в свой актив три победы при коэффициенте надёжности 2,94 и 90,7% отражённых бросков. Вратарь перешёл в «Даллас» перед началом нынешнего сезона, не сумев договориться с «Бостон Брюинз» по условиям нового контракта.



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