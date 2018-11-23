Жиру: «Филадельфии» нужно выбраться из кризиса, у нас опять слабый старт

Нападающий «Филадельфии Флаейрз» Клод Жиру поделился мнением о важности предстоящих матчей для его команды. Хоккеист отметил, что слабый старт сезона может в очередной раз стать помехой на пути «лётчиков» к попаданию в плей-офф. Сейчас «Филадельфия» занимает 15-е место в Восточной конференции, заработав 20 очков в 21 матче.



«В прошлые годы слабый старт нередко стоил нам участия в Кубке Стэнли. Очень не хочется повторять те же ошибки в этом сезоне. Нам надо разобраться в себе и выбираться из кризиса. Ближайший матч с „Рейнджерс“ будет определяющим», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19