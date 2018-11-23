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«Йокерит» уступил «Барысу» в серии буллитов

«Йокерит» уступил «Барысу» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение от «Барыса» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 1:2 Б. Финский клуб проиграл впервые за последние пять матчей, команда из Астаны прервала серию поражений из трёх игр.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте — нападающий гостей Алихан Асетов уверенно реализовал выход «1 в 0». Отыграться подопечные Лаури Марьямяки сумели на 52-й минуте благодаря заброшенной шайбе Брайана О'Нилла. Оставшаяся часть основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов победу одержали гости благодаря точному броску Даррена Дица.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Асетов (Маклюков, Сагадеев) – 21:46 (5x5), 1:1 – О'Нилл (Норман, Йоэнсуу) – 49:20 (5x5), 1:2 – Диц – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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