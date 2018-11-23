«Йокерит» уступил «Барысу» в серии буллитов

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение от «Барыса» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 1:2 Б. Финский клуб проиграл впервые за последние пять матчей, команда из Астаны прервала серию поражений из трёх игр.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте — нападающий гостей Алихан Асетов уверенно реализовал выход «1 в 0». Отыграться подопечные Лаури Марьямяки сумели на 52-й минуте благодаря заброшенной шайбе Брайана О'Нилла. Оставшаяся часть основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов победу одержали гости благодаря точному броску Даррена Дица.

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