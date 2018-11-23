Тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко должен бросать чаще, он может забивать больше

Исполняющий обязанности главного тренера «Сент-Луиса» Крейг Беруби поделился мнением об игре российского нападающего Владимира Тарасенко.



«Тарасенко должен чаще бросать по воротам. Ему не удаётся забить на протяжении девяти матчей, шайба не идёт в сетку. Нужно выйти из зоны комфорта и приложить чуть больше усилий к достижению цели. Я вижу, что Владимир усердно работает. Этот форвард много ассистирует своим партнёрам, но я знаю, что он может больше забивать», — приводит слова специалиста The Athletic.



26-летний российский нападающий принял участие в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, записав в свой актив 16 (6+10) баллов при показателе полезности «-7» и двух минутах штрафного времени.