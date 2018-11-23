Арбитр, ставший «героем» скандала на матче ЮХЛ, отстранён до конца сезона

Арбитра, судившего скандальный матч «Олимпии» с «Ижсталью» в ЮХЛ, отстранили до конца чемпионата, информирует «ГТРК-Вятка».



Скандал произошёл в ходе выездной игры МХК «Олимпия» в рамках чемпионата ЮХЛ в Ижевске. В течение первых шести минут матча судья Сергей Смагин восемь раз удалил игроков «Олимпии». Затем он подъехал с скамейке кирово-чепецкой команды и сообщил, что маски у вратарей не соответствуют регламенту. Голкиперам «Олимпии» предложили поменять «неправильную» экипировку на обычные шлемы полевых игроков или отправиться отдыхать в раздевалку.



Главный тренер команды принял решение играть в шесть полевых хоккеистов. В итоге в ворота «Олимпии» было забито 18 шайб (6:18).



После матча руководство МХК «Олимпии» подало жалобу в дисциплинарный комитет Федерации хоккея России. Смагин отстранён от обслуживания матчей до конца сезона, но результат игры был оставлен в силе.