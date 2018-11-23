Рижское «Динамо» обыграло «Авангард», Билялов оформил шат-аут

Рижское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 3:0. Латвийский коллектив в предыдущих матчах потерпел два поражения.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 34-й минуте усилиями форварда рижан Брэндона Макмиллана. В третьем периоде «Динамо» упрочило преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе Микелиса Редлихса, а точку поставил гол Андриса Джериньша в пустые ворота. Сухой матч в актив записал российский голкипер «Динамо» Тимур Билялов, отразивший 34 броска.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19