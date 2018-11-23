«Витязь» отыгрался с 0:2 и победил «Слован» благодаря голу на последней минуте

В Братиславе местный «Слован» оказался слабее подмосковного «Витязя», игра закончилась со счётом 2:3. Подопечные Владимира Орсага потерпели восемь поражений в последних десяти матчах.



К 25-й минуте встречи словацкая команда лидировала с разницей в две шайбы — точные броски на свой счёт сумели записать Марио Лунтер и Кейси Бейли. В середине третьего периоде гости сначала отыграли один гол усилиями Борны Рендулича, на 55-й минуте сравнял счёт форвард Артём Швец-Роговой, а победу «Витязю» принёс ещё один бросок Рендулича, оформившего дубль.

Посмотреть видео голов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19