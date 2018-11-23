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«Витязь» отыгрался с 0:2 и победил «Слован» благодаря голу на последней минуте

«Витязь» отыгрался с 0:2 и победил «Слован» благодаря голу на последней минуте
Хоккей / КХЛ

В Братиславе местный «Слован» оказался слабее подмосковного «Витязя», игра закончилась со счётом 2:3. Подопечные Владимира Орсага потерпели восемь поражений в последних десяти матчах.

К 25-й минуте встречи словацкая команда лидировала с разницей в две шайбы — точные броски на свой счёт сумели записать Марио Лунтер и Кейси Бейли. В середине третьего периоде гости сначала отыграли один гол усилиями Борны Рендулича, на 55-й минуте сравнял счёт форвард Артём Швец-Роговой, а победу «Витязю» принёс ещё один бросок Рендулича, оформившего дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2018, пятница. 20:30 МСК
Слован
Братислава
2 : 3
1:0, 1:0, 0:3
Витязь
Московская область
1:0 – Лунтер – 12:28 (4x5), 2:0 – Бейли (Ро) – 25:20 (5x5), 2:1 – Рендулич (Макеев, Никулин) – 48:43 (5x5), 2:2 – Швец-Роговой (Евсеенков, Стасенко) – 54:43 (5x5), 2:3 – Рендулич (Никулин, Макеев) – 59:40 (5x5)

Посмотреть видео голов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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