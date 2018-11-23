Жюльен: в «Монреале» рады возвращению Уэбера, хотя он не станет спасителем

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о скором возвращении в строй защитника Ши Уэбера, который ещё не играл в нынешнем чемпионате НХЛ.



«Безусловно, ребята очень рады, что он вот-вот вернётся, если, как я уже говорил, всё будет хорошо. Тогда мы увидим его на льду очень скоро. Он же капитан команды, её лидер на льду и в раздевалке. Такого человека всегда не хватает, и это ощущается. Он не станет нашим спасителем, но точно поможет нам решить некоторые вопросы, которые нас сейчас беспокоят. Поэтому мы очень его ждем, но нам ещё предстоит сыграть пару матчей до того, как всё это может случиться», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ши Уэбер на следующей неделе может провести свой первый матч в 2018 году